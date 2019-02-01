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PUBG Mobile Zombi Modu Güncellemesi Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:10 - Tarih: 19 Şubat 2019 - Yorum: 0
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PUBG MobilePopüler oyun PUBG için yeni güncellemeler gelmeye hız kesmeden devam ediyor. En son olarak merakla beklenen PUBG Mobile zombi modu yayımlandı. 436 MB boyutundaki 0.11.0 güncellemesi için Tencent’ın Discord hesabı üzerinden açıklama yapıldı ve bölgelere göre birkaç gün içerisinde herkesin yeni oyun modunu oynayabileceği belirtildi. Survive Till Dawn isimli zombi oyun modu için gelen yenilikleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

PUBG Mobile Zombi Modu

PUBG Mobile Zombi Modu Gelen Yenilikler:

  • Sınırlı süre için oyun içerisine Zombie: Survive Till Dawn oyun modu dahil edildi.
  • Vikendi haritası için hava durumu içerisine ay ışığı eklendi.
  • Oyuncu bilgileri ve bağlantılarının yer aldığı “Connection” alanı eklendi.
  • Pandemic Treasure eklentisiyle birlikte Resident Evil 2 kostümleri kullanılabilecek.
  • Resident Evil 2 ana menü müziği eklendi.
  • Birçok avatar, özel eşya ve farklı kozmetik ürünler eklendi.
  • SMG’ler saldırı tüfekleri savaş modunda artık iki kat mermi ile sahip olunacak.
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