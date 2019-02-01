PUBG Mobile Zombi Modu Güncellemesi Yayınlandı

Popüler oyun PUBG için yeni güncellemeler gelmeye hız kesmeden devam ediyor. En son olarak merakla beklenen PUBG Mobile zombi modu yayımlandı. 436 MB boyutundaki 0.11.0 güncellemesi için Tencent’ın Discord hesabı üzerinden açıklama yapıldı ve bölgelere göre birkaç gün içerisinde herkesin yeni oyun modunu oynayabileceği belirtildi. Survive Till Dawn isimli zombi oyun modu için gelen yenilikleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

PUBG Mobile Zombi Modu Gelen Yenilikler: