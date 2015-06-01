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Project Cars 2′den 7 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 10 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Project Cars 2den 7 Dakikalık Oynanış Videosu GeldiSlightly Mad Studios tarafından geliştirilen ve kendine has hayran kitlesine sahip olan başarılı yarış simülasyonu Project Cars, geçtiğimiz günlerde 2. oyununun duyurusunu gerçekleştirmişti. Bugün de oyun içi görüntülerin yer aldığı 7 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Dinamik hava durumu, seslerde geliştirmeler ve VR desteği ile gelen Project Cars 2, 2017′nin sonlarına doğru PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yapacak. Project Cars 2′nin yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Project Cars 2den 7 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

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