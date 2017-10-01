Portre Aydınlatma Odaklı iPhone X Reklamı Yayınlandı

Apple‘dan özellikleri ile dikkat çeken telefonu iPhone X için yeni bir reklam videosu geldi. Paylaşılan videoda fotoğraf çekimlerinde kullanılan “Portre Aydınlatma Modu” özelliği gösteriliyor. Fotoğraflarınızı daha başarılı hale getirebileceğiniz bu mod sayesinde stüdyo ortamındakine benzer ışıklandırma efektleri yapabilirsiniz. Doğal ışık, Stüdyo ışığı, Sahne ışığı, Kontur ışık ve Sahne ışığı mono gibi farklı modları bulunan özellik için yayınlanan iPhone X reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.