Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Portre Aydınlatma Odaklı iPhone X Reklamı Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:04 - Tarih: 13 Ocak 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Apple‘dan özellikleri ile dikkat çeken telefonu iPhone X için yeni bir reklam videosu geldi. Paylaşılan videoda fotoğraf çekimlerinde kullanılan “Portre Aydınlatma Modu” özelliği gösteriliyor. Fotoğraflarınızı daha başarılı hale getirebileceğiniz bu mod sayesinde stüdyo ortamındakine benzer ışıklandırma efektleri yapabilirsiniz. Doğal ışık, Stüdyo ışığı, Sahne ışığı, Kontur ışık ve Sahne ışığı mono gibi farklı modları bulunan özellik için yayınlanan iPhone X reklamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.532 yazıda 7.965 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık