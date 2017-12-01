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Plesk Panel’de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:54 - Tarih: 05 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Plesk Panel'de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?Safe Mode, sunucu içerisine otomatik olarak yükleme işlemlerini deaktif eden bir güvenlik önlemi olarak dile getirilebilir. Ancak WordPress gibi bazı açık kaynak kodlu yazılımların stabil olarak çalışabilmesi için, safe mode özelliğinin kapalı olması gerekmektedir. Örneğin, dosya (görsel) yüklemek için bu özelliğin kapalı olması elzem oluyor. Peki, Plesk Panel’de Safe Mode nasıl kapatılır? Bu dersimizde, bu konuyu işliyor olacağız ve kullandığımız yazılım ile yükleme işlemleri yapabileceğiz.

AYRICA: Plesk Panel’de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Plesk‘e giriş yapın.

Plesk Panel'de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Panel'de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Alan adınıza tıklayın.

Plesk Panel'de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Tekrar alan adınıza tıklayın.

Plesk Panel'de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

  • PHP Settings bölümüne giriş yapın.

Plesk Panel'de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

  • safe_mode‘u off konumuna getirin.

Plesk Panel'de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

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