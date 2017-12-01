Safe Mode, sunucu içerisine otomatik olarak yükleme işlemlerini deaktif eden bir güvenlik önlemi olarak dile getirilebilir. Ancak WordPress gibi bazı açık kaynak kodlu yazılımların stabil olarak çalışabilmesi için, safe mode özelliğinin kapalı olması gerekmektedir. Örneğin, dosya (görsel) yüklemek için bu özelliğin kapalı olması elzem oluyor. Peki, Plesk Panel’de Safe Mode nasıl kapatılır? Bu dersimizde, bu konuyu işliyor olacağız ve kullandığımız yazılım ile yükleme işlemleri yapabileceğiz.

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Plesk Panel’de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Plesk‘e giriş yapın.

Domains sekmesine tıklayın.

Alan adınıza tıklayın.

Tekrar alan adınıza tıklayın.

PHP Settings bölümüne giriş yapın.