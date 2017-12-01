Plesk Panel birçok konuda bizlere kolaylık sağlamaktadır. Özellikle PHP yapılandırmasında SSH ile bağlantı kurmak yerine, direkt Plesk kullanarak konfigürasyon ayarlarını yapabiliyoruz. Bu çok güzel bir durum. Dolayısı ile Plesk Panel’de PHP için memory (bellek) kullanımı, upload limiti, sayfa boyutu v.b. gibi değerleri dilediğiniz gibi değiştirebileceğiniz bir bölüm mevcut. Aslında bunları .htaccess ile de yapabilmek mümkün ancak bazen olmayabiliyor. Bu yüzden Plesk Panel ile ayarlamak kesin çözümdür. Dilerseniz hemen şimdi ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Plesk Panel’de Safe Mode Kapatma Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de PHP Ayarlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Plesk’e giriş yapın.

Domains sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Alan adınıza tıklayın.

Tekrar alan adınıza tıklayın.

PHP Settings bölümüne giriş yapın.

Performance settings başlığı altındaki değerleri güncelleyebilirsiniz.

Not: Bu bölüm uzman bilgisi gerektirebilir. Dolayısı ile bilmediğiniz bir işlemi yapmaktansa, bir uzman kontrolünde PHP performans ayarlarını yapılandırmayı tercih edebileceğinizi unutmamalısınız.