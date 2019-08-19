Plesk Onyx güncellemelerini yaparak, güncel bir altyapıya sahip olabilirsiniz. Ancak sunucunuzda kurulu olan bileşenlerin de ne olursa olsun, güncel olduğundan emin olmanızda fayda var. Örneğin, sunucuzdaki MySQL sürümünü öğrenmek isteyebilirsiniz. Plesk Onyx ile bu oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de Plesk Onyx'te MySQL sürümü öğrenmek nasıl oluyor, hemen inceleyebilirsiniz.

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Plesk Onyx MySQL Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

2) Server Components bağlantısına tıklayın.

3) Listede yer alan mysql bilgisinin karşısında sürümü yazmaktadır.