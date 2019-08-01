Plesk Onyx kontrol panelini tanımak için biraz zaman gerekiyor. Ancak emin olabilirsiniz ki, kullanımı oldukça kolaydır. Gelelim, konumuza... Plesk'te FTP şifresi değiştirme nasıl yapılır, belki bilmeyenler olabilir. Web sitenizin güvenliği için ve saldırganların işini zorlaştırmak adına, karmaşık bir FTP şifresi belirlemeniz oldukça iyi olacaktır. Plesk Onyx ile FTP şifresi değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Plesk Onyx FTP Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx FTP Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Plesk Onyx'e giriş yapalım öncelikle.

2) Sol menüdeki Domains sekmesine tıklayalım.

3) Alan adımıza tıklayalım ve ilerleyelim.

4) Web Hosting Access bağlantısına tıklayalım.

5) System user başlığı altındaki Password ile yeni şifremizi belirleyelim. Ardından Confirm password kutucuğu ile yeni şifremizi doğrulayalım. En alttaki OK butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.