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Plesk Onyx Apache Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:36 - Tarih: 20 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Apache Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?Apache, bir HTTP sunucusu olarak oldukça popüler ve açık kaynak kodlu bir yazılım olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet üzerindeki web sitelerin birçoğu da bu web sunucusunu kullanmaktadır. Dolayısı ile daha sağlıklı bir performans alabilmek adına Apache'nin güncel sürümünü kullanmanızda fayda bulunuyor. Plesk'te Apache sürümü öğrenmek kolaydır. Eğer ki Plesk Onyx'te Apache sürümünü öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Plesk Onyx Apache Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Tools & Settings sekmesine tıklayın.

Plesk Onyx Apache Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

2) Server Components bağlantısına tıklayın.

Plesk Onyx Apache Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

3) "httpd" karşısında yer alan sürüm, Apache'nin mevcut sürümüdür.

Plesk Onyx Apache Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

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