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Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:41 - Tarih: 16 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?Plesk Panel kendisini oldukça fazla geliştirmiş durumda. Plesk Onyx marka adı ile ilerleyen kontrol paneli ile ilgili birçok içerik paylaşacağız. Şimdi ise Plesk'te admin şifresi değiştirme nasıl oluyor, bunu öğrenelim. Bildiğiniz gibi Plesk Panel'e giriş yaparken "admin" kullanıcı adını kullanıyoruz. Ancak bu kullanıcı adı şifresinin oldukça zor olmasını tavsiye edebiliriz. Yani saldırganlardan korunmak adına zor, karmaşık ve uzun bir şifre belirlemek faydalı olabilir.

Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Onyx'e giriş yapın.

Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından sol menüdeki Change Password'a tıklayın.

Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Açılan sayfa ile admin kulanıcı şifrenizi güncelleyebilirsiniz.

Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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