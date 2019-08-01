Plesk Panel kendisini oldukça fazla geliştirmiş durumda. Plesk Onyx marka adı ile ilerleyen kontrol paneli ile ilgili birçok içerik paylaşacağız. Şimdi ise Plesk'te admin şifresi değiştirme nasıl oluyor, bunu öğrenelim. Bildiğiniz gibi Plesk Panel'e giriş yaparken "admin" kullanıcı adını kullanıyoruz. Ancak bu kullanıcı adı şifresinin oldukça zor olmasını tavsiye edebiliriz. Yani saldırganlardan korunmak adına zor, karmaşık ve uzun bir şifre belirlemek faydalı olabilir.

Plesk Onyx Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Onyx'e giriş yapın.

2) Ardından sol menüdeki Change Password'a tıklayın.

3) Açılan sayfa ile admin kulanıcı şifrenizi güncelleyebilirsiniz.