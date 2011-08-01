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Plesk Obsidian'da Yeni Domain Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:31 - Tarih: 10 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da Yeni Domain Ekleme Nasıl Yapılır?Plesk Obsidian ile ilgili kaleme aldığımız içeriklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise, Plesk'te domain eklemek nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Yani, yeni bir web sitesine ait alan adı eklemek istiyorsanız, bu adımları izleyebilirsiniz. Bu şekilde, Plesk'e yeni bir domain tanımlamış olacaksınız. Akabinde bu domain için uygun gördüğünüz ayarlamaları yapabileceksiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Yüklü Eklentiler Nasıl Görüntülenir?

Plesk Obsidian'da Yeni Domain Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian'da Yeni Domain Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Açılan sayfadaki Add Domain butonuna tıklayın.

Plesk Obsidian'da Yeni Domain Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Son olarak ilgili kutucukları doldurarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Plesk Obsidian'da Yeni Domain Ekleme Nasıl Yapılır?

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