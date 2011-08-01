Plesk Obsidian'ı inceledikçe, gerçekten de oldukça sağlıklı ve stabil bir kullanım imkânı sağladığını görebilmek mümkün. Sunucunuz üzerinde, Plesk Obsidian kullanarak herhangi bir hata veya yanlış bir aksiyon alırsanız, bu durumu düzeltmek adına full sunucu yedeklemek çok gerekli bir eylemdir.

Yani Plesk'in ayarları dahil, tüm domainleri de içeren ve bu yönde sunucunuzu tekrar çalışabilir duruma getiren sunucu yedeğini edinmek, düzenli olarak bunu gerçekleştirmek, çok elzem bir konudur.

Peki, Plesk'te sunucu yedeği almak nasıl oluyor? Aşağıdaki adımları izleyerek, sorunsuz bir şekilde, Plesk Obsidian sunucu yedeği alma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Yeni Domain Ekleme Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Obsidian'a giriş yapınız.

2) Sol menüdeki Tools & Settings sekmesine tıklayınız.

3) Backup Manager bağlantısına tıklayınız.

4) Açılan sayfadaki Back Up butonuna tıklayınız.

5) İlgili seçenekleri, aşağıdaki görselde yer aldığı gibi, onaylayınız. Bu durum, sunucunun tamamen yedeklenmesini sağlayacaktır. Bu yüzden bu görseldeki bilgilere lütfen dikkat ediniz.

6) En alttaki OK butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

SONUÇ: Yukarıdaki işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz durumunda, verilerinizin boyutuna göre, sunucu yedekleme işlemi başlayacak ve olasılıkla kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Akabinde, ilgili yedeğinizi, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ne olur ne olmaz, sunucu yedekleme işlemini, her hafta gerçekleştirmenizde fayda bulunuyor.