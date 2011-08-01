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Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:20 - Tarih: 14 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?Plesk Obsidian'ı inceledikçe, gerçekten de oldukça sağlıklı ve stabil bir kullanım imkânı sağladığını görebilmek mümkün. Sunucunuz üzerinde, Plesk Obsidian kullanarak herhangi bir hata veya yanlış bir aksiyon alırsanız, bu durumu düzeltmek adına full sunucu yedeklemek çok gerekli bir eylemdir.

Yani Plesk'in ayarları dahil, tüm domainleri de içeren ve bu yönde sunucunuzu tekrar çalışabilir duruma getiren sunucu yedeğini edinmek, düzenli olarak bunu gerçekleştirmek, çok elzem bir konudur.

Peki, Plesk'te sunucu yedeği almak nasıl oluyor? Aşağıdaki adımları izleyerek, sorunsuz bir şekilde, Plesk Obsidian sunucu yedeği alma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Yeni Domain Ekleme Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Obsidian'a giriş yapınız.

Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

2) Sol menüdeki Tools & Settings sekmesine tıklayınız.

Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

3) Backup Manager bağlantısına tıklayınız.

Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

4) Açılan sayfadaki Back Up butonuna tıklayınız.

Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

5) İlgili seçenekleri, aşağıdaki görselde yer aldığı gibi, onaylayınız. Bu durum, sunucunun tamamen yedeklenmesini sağlayacaktır. Bu yüzden bu görseldeki bilgilere lütfen dikkat ediniz.

Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

6) En alttaki OK butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Plesk Obsidian'da Sunucu Yedeği Alma Nasıl Yapılır?

SONUÇ: Yukarıdaki işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz durumunda, verilerinizin boyutuna göre, sunucu yedekleme işlemi başlayacak ve olasılıkla kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Akabinde, ilgili yedeğinizi, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ne olur ne olmaz, sunucu yedekleme işlemini, her hafta gerçekleştirmenizde fayda bulunuyor.

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