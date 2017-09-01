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Photoshop’ta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:42 - Tarih: 11 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?Bir süredir ara verdiğimiz Photoshop Dersleri adlı yazı dizisine devam ediyoruz. Bu dersimizde, Photoshop‘ta gradient efektinin nasıl yapılabileceğini öğreniyor olacağız. Öncelikle şunu soralım, Photoshop Gradient Efekti Nedir? Bu efekt, iki rengin yumuşak bir şekilde birbirine geçiş yapması şeklinde tanımlanabilir. Ortaya güzel bir görünüm çıkmaktadır. Dilerseniz bunu bir örnekle daha iyi açıklayabileceğimize inanıyoruz. Hemen anlatıma geçelim ve öğrenmeye başlayalım.

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Photoshop’ta Gradient Efektinin Örnek Kullanımı

1) Öncelikle File > New… ile yeni bir sayfa oluşturun.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

2) Dilediğiniz metni boş sayfaya yazın.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

3) Layers > Metin alanına gelin.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

4) Metinde sağ tıklayın ve Blending Options… sekmesine tıklayın.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

5) Sol menüdeki Gradient Overlay kutucuğunu onaylayın.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

6) Gradient adlı renk skalasının üzerine tıklayın.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

7) Açılan penceredeki renk çubuğuna tıklayın.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

8) Alttaki Color adlı renk kutucuğuna tıklayın.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

9) Açılan pencerede dilediğiniz renk kodunu girin.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

10) OK adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

Örnek Görünüm

Photoshopta Gradient Efekti Nasıl Yapılır?

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