Photoshop Dersleri adlı yazı dizisi çerçevesinde kalın yazı yazma ve gradient efekti gibi içeriklerin yanı sıra, altı çizili yazı yazma ve yazı yansıması nasıl yapılır gibi konu başlıklarına da yer vermiş idik. Şimdi ise izniniz ile, eğik (italik) yazı yazma konusunda bilgi veriyor olacağız. Photoshop‘ta eğik yazı yazma oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de Photoshop ile italik yazı yazma konusunda bilgi edinebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını diliyoruz.
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Photoshop ile Eğik Yazı Yazmak
1) Öncelikle File > New… ile yeni bir sayfa oluşturun.
2) Boş sayfaya dilediğiniz gibi yazı yazın.
3) İlgili yazıyı seçin.
4) Üstteki seçeneklerden Italic‘i seçin.
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