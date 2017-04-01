Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.286 yazıda 7.774 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Photoshop’ta Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:13 - Tarih: 25 Eylül 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Photoshopta Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?Photoshop Dersleri adlı yazı dizisi çerçevesinde kalın yazı yazma ve gradient efekti gibi içeriklerin yanı sıra, altı çizili yazı yazma ve yazı yansıması nasıl yapılır gibi konu başlıklarına da yer vermiş idik. Şimdi ise izniniz ile, eğik (italik) yazı yazma konusunda bilgi veriyor olacağız. Photoshop‘ta eğik yazı yazma oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de Photoshop ile italik yazı yazma konusunda bilgi edinebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını diliyoruz.

AYRICA: Photoshop’ta Dikey Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Photoshop ile Eğik Yazı Yazmak

1) Öncelikle File > New… ile yeni bir sayfa oluşturun.

Photoshopta Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

2) Boş sayfaya dilediğiniz gibi yazı yazın.

Photoshopta Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

3) İlgili yazıyı seçin.

Photoshopta Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

4) Üstteki seçeneklerden Italic‘i seçin.

Photoshopta Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Örnek Görünüm

Photoshopta Eğik Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri