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PES 2018′in PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:07 - Tarih: 02 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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PES 2018in PC Sistem Gereksinimleri AçıklandıKonami tarafından geliştirilen ve çıkışına az bir zaman kalan PES 2018‘in PC sistem gereksinimleri açıklandı. 4K ve 21:9 genişliğindeki ekran desteğine sahip olacak olan oyun, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360 ve Xbox One platformlarına 12 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül‘de de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyunun açıklanan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

PES 2018in PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

PES 2018 Sistem Gereksinimleri

PES 2018 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-3450 3.1 GHz veya AMD FX-4100 3.6 GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750
  • HDD: 30 GB
  • DirectX: 11

PES 2018 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-4170 4.2 GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
  • HDD: 30 GB
  • DirectX: 11
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