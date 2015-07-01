Konami tarafından geliştirilen ve çıkışına az bir zaman kalan PES 2018‘in PC sistem gereksinimleri açıklandı. 4K ve 21:9 genişliğindeki ekran desteğine sahip olacak olan oyun, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360 ve Xbox One platformlarına 12 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül‘de de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyunun açıklanan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

PES 2018 Sistem Gereksinimleri

PES 2018 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)

Windows 7 (64-Bit) İşlemci: Intel Core i5-3450 3.1 GHz veya AMD FX-4100 3.6 GHz

Intel Core i5-3450 3.1 GHz veya AMD FX-4100 3.6 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750

GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750 HDD: 30 GB

30 GB DirectX: 11

PES 2018 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri