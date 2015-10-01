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PES 2018′in PC Demosu Çıkışını Yaptı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:44 - Tarih: 14 Eylül 2017 - Yorum: 0
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PES 2018in PC Demosu Çıkışını YaptıAvrupa ile Asya bölgesi için çıkışını gerçekleştiren Pro Evolution Soccer 2018 oyununun PC demosu bugün itibariyle indirilebilir duruma geldi. Demoyu oynamak isteyenler Steam üzerinden indirebilirler. Demonun içeriğinde yer alan takımlar FC Barcelona, Borussia Dortmund, Liverpool FC, Inter, SC Corinthians Paılista, CR Flamengo, CA Boca Juniors, Club Atlético River Plate, Colo Colo, Almanya, Arjantin ve Brezilya iken; stadyumlar ise Camp Nou ve Signal Iduna Park olarak karşımıza çıkıyor.

PES 2018in PC Demosu Çıkışını Yaptı

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