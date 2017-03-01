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Outlook’ta Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:51 - Tarih: 31 Mart 2017 - Yorum: 0
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Outlookta Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?Outlook ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, tema değiştirmek ve profil resmi değiştirmek gibi konuların yanı sıra, imza eklemek gibi faydalı özelliklerden de bahsetmiştik. Şimdi ise Outlook’ta ad değiştirme konusuna değiniyor olacağız. Yani hesabınızı oluşturduğunuzda, yanlış veya istemediğiniz bir ad ekledi iseniz, dilediğiniz zaman bunu değiştirme şansınız mevcut. Aşağıdaki yönergeler ile ad değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Outlook’ta Ad Değiştirmek

  • Öncelikle hesabınızda oturum açın.
  • Profil fotoğrafınıza tıklayın.

Outlookta Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Hesabı görüntüle sekmesine tıklayın.

Outlookta Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Adı düzenle bağlantısına tıklayın.

Outlookta Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • İlgili kutucukları doldurun.

Outlookta Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Outlookta Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

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