Outlook ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, tema değiştirmek ve profil resmi değiştirmek gibi konuların yanı sıra, imza eklemek gibi faydalı özelliklerden de bahsetmiştik. Şimdi ise Outlook’ta ad değiştirme konusuna değiniyor olacağız. Yani hesabınızı oluşturduğunuzda, yanlış veya istemediğiniz bir ad ekledi iseniz, dilediğiniz zaman bunu değiştirme şansınız mevcut. Aşağıdaki yönergeler ile ad değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Outlook’ta Ad Değiştirmek

Öncelikle hesabınızda oturum açın.

Profil fotoğrafınıza tıklayın.

Hesabı görüntüle sekmesine tıklayın.

Adı düzenle bağlantısına tıklayın.

İlgili kutucukları doldurun.