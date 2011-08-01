Oppo'dan Yeni Akıllı: Oppo F15 Tanıtıldı

Oppo, yeni akıllı telefon modeli F15'i tanıttı. 6.4 inçlik FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü AMOLED ekranıyla karşımıza çıkan akıllı telefon, 8 çekirdekli MediaTek Helio P70 işlemcisinden ve 8 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. 160.2 mm x 73.3 mm x 7.9 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında olan Oppo F15, microSD desteği ile 256 GB'a kadar artırılabilir 128 GB depolama alanına sahip.

Oppo F15 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Kamera tarafına bakacak olursak; arka tarafında dörtlü kamera dizilimi bulunan cihazın bu kısmında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP mono kamera yer alıyor. Ayrıca ön tarafında da 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Parmak izi sensörü bulunan akıllı telefonun batarya kapasitesi de 4.000 mAh. Ayrıca telefon için hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada %50 şarj olabildiği ifade ediliyor.

24 Ocak itibarıyla satışa sunulacak olan Oppo F15 modelinin fiyatı ise yaklaşık 280 dolar olarak açıklandı. Modelin ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.