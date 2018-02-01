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Opera’ya Ana Sayfa Düğmesi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:58 - Tarih: 06 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Opera'ya Ana Sayfa Düğmesi Ekleme Nasıl Yapılır?Opera‘nın en azından son sürümünde resmi olarak ana sayfa düğmesi bulunmuyor. Dolayısı ile bu yönde alışkanlığı olanlar bilir, elimiz ana sayfa düğmesine gider zaman zaman. Dolayısı ile resmi olarak ana sayfa düğmesi olmasa da, bunu eklenti yolu ile çözmek mümkündür. Homepage in New Tab adlı eklenti sayesinde siz de tarayıcınıza ana sayfa düğmesi ekleyebilirsiniz, dilerseniz Google‘ı bu şekilde ana sayfa düğmesine kayıt edebilmektesiniz. Eklenti bağlantısı ise hemen aşağıda.

Adres: Homepage in New Tab (Opera)

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