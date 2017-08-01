Bizim daha çok “gizli sekme” olarak hatırladığımız olay, Opera tarayıcısında Özel Sekme olarak geçmektedir. Yani özel bir pencere açtığınızda, yaptıklarınız ve ziyaret ettiğiniz siteler, pencere kapatıldığında otomatik olarak silinmektedir. Bu da sizlere gizlilik imkânı sunmaktadır. Peki, Opera‘da özel sekme (özel pencere) nasıl açılır? Bunun için Özelleştirme butonuna tıkladıktan sonra Yeni özel pencere sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Evet, hepsi bu kadar kolay.

AYRICA: Opera’da Yer İmleri Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

Opera’daki Özel Sekme Nedir? Ne İşe Yarar?