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Opera’daki Özel Sekme Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:29 - Tarih: 13 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Opera'daki Özel Sekme Nedir? Ne İşe Yarar?Bizim daha çok “gizli sekme” olarak hatırladığımız olay, Opera tarayıcısında Özel Sekme olarak geçmektedir. Yani özel bir pencere açtığınızda, yaptıklarınız ve ziyaret ettiğiniz siteler, pencere kapatıldığında otomatik olarak silinmektedir. Bu da sizlere gizlilik imkânı sunmaktadır. Peki, Opera‘da özel sekme (özel pencere) nasıl açılır? Bunun için Özelleştirme butonuna tıkladıktan sonra Yeni özel pencere sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Evet, hepsi bu kadar kolay.

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Opera’daki Özel Sekme Nedir? Ne İşe Yarar?

Opera'daki Özel Sekme Nedir? Ne İşe Yarar?

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