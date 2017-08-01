Opera‘nın işlevsel özelliklerinin yanı sıra, görünüm bazında da sağlıklı bir konumda olduğu dile getirilebilir. Buna ek olarak, görünüm bazlı seçeneklerin hepsini aktif etmek, belki olası performans sorunu yaşamanızı sağlayabilir. Bu yüzden ben bu gibi seçenekleri kapatıyorum. Örneğin, duvar kağıdı özelliği. Eğer Hızlı Erişim sayfasına spesifik bir görsel belirlemek istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek duvar kağıdını kapatabilmektesiniz.

AYRICA: Opera’da Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlamak

Opera’da Duvar Kağıdı Özelliğini Kapatalım