Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Opera’da Duvar Kağıdı Özelliğini Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:24 - Tarih: 09 Temmuz 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Opera'da Duvar Kağıdı Özelliğini KapatalımOpera‘nın işlevsel özelliklerinin yanı sıra, görünüm bazında da sağlıklı bir konumda olduğu dile getirilebilir. Buna ek olarak, görünüm bazlı seçeneklerin hepsini aktif etmek, belki olası performans sorunu yaşamanızı sağlayabilir. Bu yüzden ben bu gibi seçenekleri kapatıyorum. Örneğin, duvar kağıdı özelliği. Eğer Hızlı Erişim sayfasına spesifik bir görsel belirlemek istemiyorsanız, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek duvar kağıdını kapatabilmektesiniz.

AYRICA: Opera’da Tarayıcı Ayarlarını Sıfırlamak

Opera’da Duvar Kağıdı Özelliğini Kapatalım

  • Hızlı Erişim‘e geliyoruz öncelikle.
  • Kolay kurulum butonuna tıklayalım.
  • Duvar kağıtları seçeneğini devre dışı bırakalım.

Opera'da Duvar Kağıdı Özelliğini Kapatalım

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.727 yazıda 8.113 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık