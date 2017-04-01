Opera adlı İnternet tarayıcısını açtığımızda ilk olarak karşımıza “Hızlı Erişim” sayfası açılmaktadır. Ancak alışkanlıklarımızdan ötürü, isteğe bağlı olarak ana sayfamızı Google yapabiliriz. Böylelikle Opera’yı açtığımızda karşımıza direkt Google ana sayfası çıkacaktır. Peki, bu işlemi Opera’da nasıl yapabiliriz? Oldukça kolay olup, dilerseniz şimdi ilgili adımları inceliyor olacağız. Umarız başlangıç sayfası değiştirme işlemini bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olacaktır.

Opera’da Ana Sayfayı Google Yapmak

Öncelikle tarayıcıyı açın.

Menü butonuna tıklayın.

Ayarlar sekmesine tıklayın.

Belirli bir sayfayı ya da sayfa grubunu aç‘ı işaretleyin.

Sayfaları ayarla bağlantısına tıklayın.