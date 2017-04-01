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Opera’da Başlangıç Sayfası Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:20 - Tarih: 16 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Operada Başlangıç Sayfası Ayarlama Nasıl Yapılır?Opera adlı İnternet tarayıcısını açtığımızda ilk olarak karşımıza “Hızlı Erişim” sayfası açılmaktadır. Ancak alışkanlıklarımızdan ötürü, isteğe bağlı olarak ana sayfamızı Google yapabiliriz. Böylelikle Opera’yı açtığımızda karşımıza direkt Google ana sayfası çıkacaktır. Peki, bu işlemi Opera’da nasıl yapabiliriz? Oldukça kolay olup, dilerseniz şimdi ilgili adımları inceliyor olacağız. Umarız başlangıç sayfası değiştirme işlemini bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olacaktır.

Opera’da Ana Sayfayı Google Yapmak

  • Öncelikle tarayıcıyı açın.
  • Menü butonuna tıklayın.

Operada Başlangıç Sayfası Ayarlama Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

Operada Başlangıç Sayfası Ayarlama Nasıl Yapılır?

  • Belirli bir sayfayı ya da sayfa grubunu aç‘ı işaretleyin.

Operada Başlangıç Sayfası Ayarlama Nasıl Yapılır?

  • Sayfaları ayarla bağlantısına tıklayın.

Operada Başlangıç Sayfası Ayarlama Nasıl Yapılır?

  • Kutucuğa https://www.google.com.tr/ yazın ve Tamam‘a tıklayın.

Operada Başlangıç Sayfası Ayarlama Nasıl Yapılır?

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