Opera Mini İndir (Alternatif Bir Mobil İnternet Tarayıcısı)

1995 senesinden bu yana geliştirilen ve İnternet tarayıcıları arasında güçlü bir rakip olarak görülen Opera'nın bir mobil internet tarayıcısı da olduğunu biliyor muydunuz? Opera Mini, Android mobil internet tarayıcısı olarak öne çıkmasının yanı sıra, iOS mobil tarayıcı uygulaması ile de milyonlarca kullanıcıya sahip durumdadır. Reklâm engelleme özelliği ile, daha güvenli ve veri tasarrufu yaparak internet deneyimi yaşamanızı sağlayan Opera Mini, içerisinde birçok özelliği de barındırmaktadır.

Opera Mini İndir - Alternatif Mobil İnternet Tarayıcısı

1) Opera Mini ile yaptığınız veri tasaruffu miktarını görebilirsiniz. Bu şekilde Opera Mini reklam engelleme özelliği ile şimdiye kadar (kullandığınız sürede) yaptığınız toplam veri tasarrufunu öğrenebilirsiniz.

2) Opera Mini ile, ziyaret geçmişinize kayıt edilmeden, internet deneyimi yaşama seçeneğiniz mevcuttur. Böylelikle geçmişinize kayıtlı olmasını istemediğiniz siteler var ise, daha gizli bir şekilde internette dolaşabilirsiniz.

3) Cihazlarınızı senkronize bir şekilde kullanabileceğiniz gibi, yer imlerinizi veya benzeri tüm verileri Opera Mini tarayıcınıza aktarabilirsiniz. Her şey ücretsiz.

Sonuç olarak, Opera Mini ile mobil internet tarayıcısı aramalarınıza son verebilirsiniz. Çünkü birçok insan bilhassa hızı için bu uygulamayı tercih ediyor.

Gerek Android, gerek iOS için uygulamaları bulunan Opera Mini, kullanım bazında kesinlikle iyi bir deneyim sağlamaktadır. Aşağıdaki butonlara tıklayarak, ilgili uygulamayı bugün cihazınıza kurabilirsiniz.