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Opera Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:18 - Tarih: 02 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Opera Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?Opera, tarayıcı pazarındaki önemli rakipler arasında yer alıyor ve ekibi tarafından sürekli olarak geliştirilmeye devam ediliyor. Peki, bir Opera kullanıcısı olarak, şunu hiç merak ettiniz mi? Güncellemeleri nereden takip edebilirsiniz ve yenilikleri nereden okuyabilirsiniz? İşte “Opera Desktop Team” blog sayfasına giderek, yeni güncellemeler hakkında bilgi edinebilir ve yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Güvenliğiniz ve stabilite için tarayıcınızı her daim güncel tutmaya özen göstermeyi unutmayın.

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