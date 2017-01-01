Teknoloji, günümüzde oldukça hızlı devinim hâlinde olan bir dünya. Dolayısı ile bu denli gelişim sağlayan bir sektörün yararlarına ek olarak, birtakım zararları da söz konusu olabilmektedir. İnsanlar için teknolojinin en görünen zararlarından bir tanesi, kilo sorunu. Yani birçok insan sürekli bilgisayar başında vakit geçirdiği için, bu durum ister istemez obezitenin habercisi olabiliyor. “Aşırı kilo anlamına gelen obezitenin bilinen zararları nelerdir?”, “Obezite sorunu nasıl çözüme kavuşturulur?”, bu gibi soru işaretlerine de ilgili içeriğimizde yanıt bulmaya çalışıyor olacağız.

Obezitenin Bilinen Zararları Nelerdir?

Günümüzde birçok kişi bilinçsiz besin tüketimi gerçekleştirdiği için, bu durum aşırı kilo alımını beraberinde getirmektedir. Ayrıca aşırı yağlı ve fast food benzeri gıdalar da kişiler de kilo alımını tetikleyici faktörler arasında yer almakta olup, bu durumdan birçok kişinin de muzdarip olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. Peki obezitenin ne gibi zararları vardır hiç merak ettiniz mi?

Öncelikle birçok kalp sorununu beraberinde getirebileceği gibi, nefes alıp vermede güçlük gibi sonuçların da temelini hazırlamaktadır. Enerji yoksunluğu ve sürekli uyku hâli gibi semptomların yanı sıra, hareket etme kabiliyetinde güçlük gibi emarelere de sebebiyet verebilmektedir.

Kanser hastalıkları, deri hastalıkları ve şeker hastalığı riski oldukça fazla olup, bayanlardaki adet dönemlerinde yoğun bel ağrıları da söz konusu olabilmektedir. Ayrıca olası genital hastalıklara ek olarak, kişide psikiyatrik sorunlar da meydana gelebilmektedir. Yani obezitenin zararlarına yönelik dile getirilebilecek skala oldukça geniş. Bu yüzden eğer ki kendiniz bir çözüme ulaşamadı iseniz, ne olursa olsun bir uzman ile görüşmeniz gerekmektedir. Çünkü cerrahi yöntemler oldukça komplike bilgi gereksinimi gerektiriyor. Bu yüzden bir uzmana danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Tüp Mide Ameliyatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde tüp mide ameliyatı gibi çözüm önerileri başta gelmektedir. Fakat mide küçültme ameliyatı olmadan önce kesinlikle bu yönde detaylı araştırma yapmanız tavsiye edilmektedir.

Bu yöndeki ameliyatlar oldukça büyük bir donanım gerektirdiği için, alanında uzman kişileri tercih etmeniz yerinde olacaktır. Ameliyat olmadan önce tüp mide ameliyatı olanların yorumları üzerine araştırmalar yaparak, bu yönde bilgi edinebilirsiniz. Böylelikle ameliyat olup olmama konusunda kesin bir karara varabilirsiniz. Detaylar için ise obezite cerrahisi sayfasına göz atabilmektesiniz.