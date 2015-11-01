Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.162 yazıda 7.702 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Nokia’nın Yeni Amiral Gemisi Nokia 8′in Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:54 - Tarih: 31 Temmuz 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Nokianın Yeni Amiral Gemisi Nokia 8in Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!Nokia‘nın yeni amiral gemisi olarak duyurduğu ve 16 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtacağı Nokia 8‘in Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Snapdragon 835 işlemci, 8 GB RAM, Adreno 540 grafik birimi ve 64 – 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek olan akıllı telefon, Almanya, İtalya, İspanya ve bu bölgedeki tüm ülkelerde aynı fiyattan satışa sunulacak. Vodafone Romanya tarafından yapılan sızıntı ile Nokia 8′in siyah renkli versiyonunun 517.42 euro fiyat etiketiyle listelendiği görüldü. Nokia 8′in fiyatını nasıl buldunuz?

Nokianın Yeni Amiral Gemisi Nokia 8in Avrupa Fiyatı Sızdırıldı!

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri