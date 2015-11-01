Nokia‘nın yeni amiral gemisi olarak duyurduğu ve 16 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtacağı Nokia 8‘in Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Snapdragon 835 işlemci, 8 GB RAM, Adreno 540 grafik birimi ve 64 – 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek olan akıllı telefon, Almanya, İtalya, İspanya ve bu bölgedeki tüm ülkelerde aynı fiyattan satışa sunulacak. Vodafone Romanya tarafından yapılan sızıntı ile Nokia 8′in siyah renkli versiyonunun 517.42 euro fiyat etiketiyle listelendiği görüldü. Nokia 8′in fiyatını nasıl buldunuz?