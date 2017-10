Ghost Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts’ın dağıtıcılığını yaptığı Need for Speed: Payback‘in araç listesi açıklandı. Ayrıca açıklanan listede oyunda yer alacak olan araçların oyun içi para ile fiyatlarının ne kadar olacağı ve araçların sınıfları da yer alıyor. Takipçileri tarafından merakla ve heyecanla beklenen Need for Speed: Payback oyununun 10 Kasım‘da PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacağını da hatırlatalım. Araç listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.