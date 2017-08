EA Sports tarafından geliştirilen ve 2K’nın oyunu NBA 2K18 ile rekabet içerisinde olan NBA Live 18′in demosu bugün itibariyle yayında. Tek kişilik kariyer modu The One’ın başlangıç bölümü The Rise, Play Now, canlı etkinlikler ve antrenman modu bulunan ve Play Now’da sadece Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors takımlarının yer aldığı demo, şu anda PlayStation Store ve Xbox Store üzerinde ulaşılabilir durumda. Demonun indirme boyutu ise yaklaşık 20 GB. Ayrıca yapılan açıklamayla NBA Live 18′in kapak yıldızının James Harden olduğu açıklandı. NBA Live 18, 15 Eylül tarihinde PS4 ve Xbox One platformları için çıkışını gerçekleştirecek.