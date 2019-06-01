Mozilla'dan Güvenlik Açığı Tehlikesine Yönelik Yeni Sürüm Geldi

Google Chrome'dan sonra en sık kullanılan tarayıcılardan biri olan Mozilla Firefox, çok önemli bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Google Project Zero ekibindeki bir mühendisin bulması ile ortaya çıkan bu açık, kötü kişiler tarafından dijital varlıkların çalınmasına sebebiyet verme olasılığını yükseltiyor.

AYRICA: Firefox Erişilebilirlik Hizmetlerinin Erişimini Kapatalım

Bu yüzden Mozilla tarafından Firefox için çok hızlı bir şekilde 67.0.3 sürümü yayımlandı. Kritik olarak belirlenen bu açığın kapatıldığı sürüme güncelleme yapmanız önemle tavsiye edilmektedir.

İndir: Mozilla Firefox (Son Sürüm)