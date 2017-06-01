Geçtiğimiz bir içeriğimizde Safari geçmiş silme ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise Mozilla tarafından geliştirilen Firefox adlı İnternet tarayıcısında geçmiş silmeyi öğreniyor olacağız. Aşağıdaki adımları adım adım uygulayarak, Firefox geçmiş silme işlemini hemen gerçekleştirebilirsiniz. Normalde kullanıcılarının bildiği bir işlem olsa da, yeni kullanıcıların bilemeyebileceğini düşünerek açıklamak istedik. Umarız faydalı bir anlatım olacaktır kanısındayız.

AYRICA: Firefox’da Giriş Sayfası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Firefox’da İnternet Geçmişi Nasıl Silinir?

1) Öncelikle tarayıcıya giriş yapın.

2) Menüyü aç adlı butona tıklayın.

3) Geçmiş bölümüne giriş yapın.

4) Yakın geçmişi temizle… sekmesine tıklayın.

5) Temizlenecek zaman aralığı kutucuğunu Her şey yapın.

6) Ayrıntılar bölümündeki tüm seçenekleri seçin.

7) Şimdi temizle butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.