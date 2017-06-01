Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.220 yazıda 7.737 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Mozilla Firefox Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:40 - Tarih: 28 Ağustos 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Mozilla Firefox Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz bir içeriğimizde Safari geçmiş silme ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise Mozilla tarafından geliştirilen Firefox adlı İnternet tarayıcısında geçmiş silmeyi öğreniyor olacağız. Aşağıdaki adımları adım adım uygulayarak, Firefox geçmiş silme işlemini hemen gerçekleştirebilirsiniz. Normalde kullanıcılarının bildiği bir işlem olsa da, yeni kullanıcıların bilemeyebileceğini düşünerek açıklamak istedik. Umarız faydalı bir anlatım olacaktır kanısındayız.

AYRICA: Firefox’da Giriş Sayfası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Firefox’da İnternet Geçmişi Nasıl Silinir?

1) Öncelikle tarayıcıya giriş yapın.

2) Menüyü aç adlı butona tıklayın.

Mozilla Firefox Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

3) Geçmiş bölümüne giriş yapın.

Mozilla Firefox Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

4) Yakın geçmişi temizle… sekmesine tıklayın.

Mozilla Firefox Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

5) Temizlenecek zaman aralığı kutucuğunu Her şey yapın.

Mozilla Firefox Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

6) Ayrıntılar bölümündeki tüm seçenekleri seçin.

Mozilla Firefox Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

7) Şimdi temizle butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Mozilla Firefox Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri