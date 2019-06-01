Mozilla'nın web browser'ı Firefox için 68. sürüm nihayet yayımlandı. Bu sürüm ile birlikte okuyucu görünümüne karanlık mod özelliğinin gelmesinin yanı sıra, önemli ve güvenli olan eklentiler de artık tavsiye ediliyor. Ancak kötü bir şeyler olduğundan şüphelendiğiniz eklentileri de elbette Mozilla'ya bildirebiliyorsunuz.

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Mozilla Firefox 68 Yayımlandı - Hemen Güncelleme Yapın!

Buna ek olarak, AMD ekran kartı olan kullanıcılara da WebRender desteği aktive olarak geliyor. WebRender ile daha hızlı ve performans bazında stabil bir gezinti deneyimi sizlere sunuluyor. Firefox'un 68. sürümünü Mozilla'nın resmi sayfası üzerinden indirebilir veya tarayıcınız üzerinden de güncelleme yapabilirsiniz.

Adres: Mozilla Firefox (Son Sürüm)