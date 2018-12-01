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Microsoft’tan iPad’i Taşlayan Surface Go Reklamı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:01 - Tarih: 05 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Samsung – Apple arasındaki gönderme reklamları gibi Microsoft da Surface Go ürünü için Apple’ın iPad modeline taş atan bir reklam yayımladı. Reklam içerisinde anneannesiyle alışverişe gelen küçük kız, “benim hayallerim büyük, bana iPad değil gerçek bilgisayar al” diyor. Bu da iPad’lerini bilgisayar sınıfı içerisinde olduğunu dile getiren Apple’a büyük bir gönderme yapılmış olarak karşımıza çıkıyor. Reklamı yapılan Surface Go’nun özelliklerine değinecek olursak, 4 GB ya da 8 GB RAM seçeneği bulunan cihaz, 64 GB eMMC ya da 128GB SSD depolama alternatifleri ile geliyor. Ayrıca Microsoft Surface Go, gücünü çift çekirdekli 1.6 GHz hızındaki Intel Pentium Gold 4415Y işlemcisinden alıyor.

Microsoft Surface Go Reklam Videosu

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