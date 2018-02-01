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Microsoft, Surface Laptop’ın Uygun Fiyatlı Versiyonunu Tanıttı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:53 - Tarih: 04 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Surface LaptopMicrosoft, dizüstü bilgisayarı Surface Laptop‘ın uygun fiyatlı versiyonunu duyurdu ve kendi mağazası üzerinden satışa sundu. Intel’in Core m3 işlemcisinden ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alan bilgisayar, 13,5 inçlik 2.256 x 1.504 piksel çözünürlüklü ekran ve 128 GB’lık dahili hafıza ile geliyor. Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0 ve mini DisplayPort bağlantı noktalarını destekleyen Surface Laptop, 720p çözünürlüklü kamerası ile bilgisayarın kilidini açmanıza da imkân sağlıyor.

Tam şarjlı durumdayken 14,5 saate varan kullanım imkanı sunan ve dört farklı renk seçeceğiyle gelen Surface Laptop, 799 dolar fiyat etiketine sahip. Bilgisayarın Intel Core i5 veya Core i7 işlemcili versiyonlarının fiyatları ise 999 dolar ve 1599 dolar.

Microsoft Surface Laptop

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