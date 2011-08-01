Masaüstü kullanıcıları için Microsoft Edge'nin Chromium versiyonunun yeni logosu Kasım ayında görücüye çıkmıştı. Bu logo ise birçok kullanıcı tarafından beğeni ile karşılandı. Akabinde, Android kullanıcıları da mobil tarafa ne zaman yeni logonun geleceğini merakla bekliyordu. Microsoft cephesinden ise, 2020'de Android uygulamasının logosunun da güncelleneceğine dair açıklamalar gelmişti.

İşte şimdi, yeni Microsoft Edge'nin Android uygulamasının Beta sürümü ile yeni logo mobil cihazlarda görüntülenmeye başladı. 15 Ocak 2020'de stabil versiyonu yayımlanacak olan Chromium tabanlı Edge'nin ne denli farklı yenilikler ile bezeneceği ise merak konusu.

Microsoft Edge'nin Android Uygulamasının Logosu Yenilendi