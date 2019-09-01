Microsoft Edge ile ilgili kaleme aldığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Microsoft Edge'de adres çubuğu arama motorunu değiştirmek hakkındaki ilgili adımları paylaşıyor olacağız. Dilerseniz, adres çubuğu ile yaptığınız aramalar için spesifik bir arama motoru belirleyebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Microsoft Edge'de Medya Otomatik Yürütmeyi Kapatalım

Microsoft Edge'de Adres Çubuğu Arama Motorunu Değiştirelim

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Gelişmiş bölümüne giriş yapın.

3) En alttaki Arama sağlayıcısını değiştir butonuna tıklayın.

4) Seçenekler arasından dilediğiniz seçimi yapabilirsiniz.