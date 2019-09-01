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Microsoft Edge'de Adres Çubuğu Arama Motorunu Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:07 - Tarih: 12 Eylül 2019 - Yorum: 0

Microsoft Edge'de Adres Çubuğu Arama Motorunu DeğiştirelimMicrosoft Edge ile ilgili kaleme aldığımız içeriklerimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Microsoft Edge'de adres çubuğu arama motorunu değiştirmek hakkındaki ilgili adımları paylaşıyor olacağız. Dilerseniz, adres çubuğu ile yaptığınız aramalar için spesifik bir arama motoru belirleyebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

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Microsoft Edge'de Adres Çubuğu Arama Motorunu Değiştirelim

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

Microsoft Edge'de Adres Çubuğu Arama Motorunu Değiştirelim

2) Gelişmiş bölümüne giriş yapın.

Microsoft Edge'de Adres Çubuğu Arama Motorunu Değiştirelim

3) En alttaki Arama sağlayıcısını değiştir butonuna tıklayın.

Microsoft Edge'de Adres Çubuğu Arama Motorunu Değiştirelim

4) Seçenekler arasından dilediğiniz seçimi yapabilirsiniz.

Microsoft Edge'de Adres Çubuğu Arama Motorunu Değiştirelim

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