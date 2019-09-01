İnternet sitelerindeki açılır pencereler gerçekten çok can sıkıcı olabilmektedir. Bu yüzden dilerseniz, Microsoft Edge'de açılır pencereleri engellemek mümkündür. Bunun için mevcut olan bir özelliği aktive etmeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Microsoft Edge ile açılır pencereleri engellemek için yapılması gerekenleri öğrenebilirsiniz. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

AYRICA: Microsoft Edge'de Araç Çubuğu Ögelerini Belirlemek

Microsoft Edge'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Sol menüdeki Gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklayın.

3) Altta yer alan Açılır pencereleri engelle seçeneğini aktif kılın.