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Mercedes-AMG A35 için Hızlanma Test Videosu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:26 - Tarih: 03 Ekim 2019 - Yorum: 0

Mercedes-AMG A35Automann-TV YouTube kanalı, Yeni Mercedes-AMG A35 için bir hızlanma test videosu hazırlamış. Dikkat çeken 2019 hatchback modellerinden biri olan otomobil, 100 km/h hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor. Videoda kullanılan modelin görsellik açısından üst paket olan Edition 1 olduğunu da belirtelim. Performans bakımından standart paket ile aralarında fark bulunmamaktadır. Aracın motoruna baktığımızda 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli motor bizi karşılıyor. 306 beygir güç ve 400 Nm tork değerlerine sahip olan aracın yayımlanan test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

2019 Mercedes-AMG A35 Hızlanma Videosu

Mercedes-AMG A35 Hızlanma Videosu

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