Merakla Beklenen Xiaomi Mi CC9 Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi markasının bu yılın en iddialı akıllı telefon modeli olduğu ve merakla beklenen Mi CC9 Pro resmi olarak tanıtıldı. Globalde Xiaomi Mi Note 10 olarak satılacak olan akıllı telefon, kavisli ekranı ve ince çerçevesi ile şık bir tasarım sergiliyor. 6,47 inç boyutlarında Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekranı ile karşımıza çıkan model, ekrana entegre optik parmak izi sensörü ile geliyor.

Xiaomi Mi CC9 Pro Özellikleri

Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden ve 6-8 GB RAM alternatiflerinden alan Xiaomi Mi CC9 Pro, 128 - 256 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Batarya kısmında da 30W hızlı şarj destekli 5.260 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Ayrıca akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişinin bulunduğunu da belirtelim.

Özellikle kamera performansı ile dikkatleri üzerine çeken ve merak edilen akıllı telefon, beş arka kamera dizilimi ile donatılmış. Telefonun arkasında F/1.7 diyaframlı 108 MP ana + 20 MP ultra geniş açı + 12 MP portre + 5 MP OIS destekli telefoto + 2 MP çözünürlüklü 1,5 cm'den netleyebilen makro kamera bulunuyor. Telefoto kamerası ile 5x optik zoom, 10x hibrit kayıpsız zoom ve 50x dijital zoom yapılabiliyor.

Ön tarafında da bizleri 32 MP F/2.2 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerası karşılıyor. Gelişmiş gece modu özelliği ile dikkat çeken model, 4K video kaydı alabiliyor.

Xiaomi Mi CC9 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Teknik özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon, fiyatı ile de f/p ürünü olduğunu gösteriyor. Öyle ki, siyah-beyaz-yeşil renk seçenekleri bulunan akıllı telefonun 6 GB RAM + 128 GB hafızalı versiyonu için 399 dolar, 8 GB RAM + 128 GB hafızalı versiyonu için 442 dolar, 8 GB RAM + 256 GB hafızalı versiyonu içinse 499 dolar fiyat etiketleri belirlenmiş.

Xiaomi Mi CC9 Pro akıllı telefonunun Türkiye fiyatı ne kadar olacak, zamanla göreceğiz.