LG’nin uzun zamandır merakla beklenen yeni akıllı telefonu V30, resmi olarak tanıtıldı. LG, V10 modeli ile ikincil ekran, V20 modeli ile geniş açılı ikincil kamera ve Quad DAC ses desteği gibi yenilikçi özellikler ile ilgiyi üzerinde topladıktan sonra V serisinin yeni üyesi V30 ile daha da dikkatleri çekmeyi başarıyor. İkincil ekranı kaldırıp ön gövdenin %82′sini kaplayan bir ekran ile gelen LG V30, 6 inçlik 2880 x 1440 piksel çözünürlük sunan OLED FullVision ekrana sahip.

Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilen akıllı telefon, microSD kart desteği ile 256 GB’a kadar arttırılabilen 64 – 128 GB’lık iki farklı dahili hafıza seçeneği ve 3.300 mAh’lik batarya ile geliyor. Ayrıca 151.7 x 75.4 x 7.3 mm boyutlarında ve 158 gram ağırlığında olan LG V30, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılığını kanıtlıyor.

Kamera performansı olarak da; F/1.6 diyaframlı 16 MP ve F/1.9 diyaframlı 13 MP geniş açılı çift arka kameraya sahip olan akıllı telefon, ön tarafında da 5 MP selfie kamerası ile geliyor.

Android 7.1.2 Nougat işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan ve USB-C bağlantısını destekleyen LG V30 akıllı telefonun satış fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Akıllı telefonun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.