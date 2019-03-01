Meizu Note 9 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı (Video)

Arka kamerası ile dikkatleri üzerine çeken ve orta segmente hitap eden Meizu Note 9 tanıtıldı. 6.2 inçlik 1080 x 2244 çözünürlüklü ve piksel yoğunluğu 403 ppi IPS LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, 2 GHz’lik sekiz çekirdekli Snapdragon 675 işlemcisinden ve 4 GB / 6 GB RAM seçeneklerinden gücünü alıyor. Telefonunun depolama alanı RAM boyutlarına göre 64 GB / 128 GB olurken, bataryası da hızlı şarj destekli olup 4.000 mAh değerinde.

Meizu Note 9 Özellikleri ve Fiyatı

Cihazın kamera tarafına baktığımızda 20 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Meizu Note 9, arka tarafında da 48 MP çözünürlüğündeki f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kameraya ek, 5 MP ikinci kamerayı bünyesine bulunduruyor.

Android Pie ile kutusundan çıkacak olan akıllı telefon, siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle 210 dolarlık fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.

Meizu Note 9 Video