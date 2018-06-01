Birçok tarayıcıda bildiğiniz gibi, yer imi çubuğu üzerinde hem simgeler hem de başlıklar görüntülenmektedir. Ancak Maxthon Browser, bizlere bu yönde bir seçenek daha sunmaktadır. Yani dilerseniz, yer imleri çubuğunda sadece başlıkları görüntüleyebilir, simgeleri (favicon) ise gizleyebilirsiniz. Bunun için yer imleri çubuğuna gelin ve sağ tıklayın. Ardından Sadece başlığı görüntüle sekmesine tıklayın ve böylelikle gördüğünüz gibi sadece başlıklar görüntülenecektir.

AYRICA: Maxthon Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

Maxthon Browser’da Yer İmlerindeki Simgeleri Kaldırmak