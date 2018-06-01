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Maxthon Browser’da Tarayıcı Sürümünü Öğrenmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 08:48 - Tarih: 23 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Maxthon Browser'da Tarayıcı Sürümünü ÖğrenmekMaxthon Browser sık sık güncellenen ve yenilenen bir tarayıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile aralıklarla da olsa bu sürümleri check etmeniz ve güncelleme işleminde bulunmanız yerinde bir davranış olacaktır. Bu bağlamda, kullandığınız Maxthon Browser’ın mevcut sürümünü merak edebilirsiniz. Bunun için Yardım > Hakkında… sekmesine tıklayın. Açılan pencerede karşınıza sürüm numarası çıkacaktır. Güncel değil ise, tarayıcınızı güncellemeyi unutmayın.

AYRICA: Maxthon Browser’da Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Maxthon Browser’da Tarayıcı Sürümünü Öğrenmek

Maxthon Browser'da Tarayıcı Sürümünü Öğrenmek

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