Proxy, bir ağ bağlantısı gerçekleşir iken, ara sunucu işlevi gören bir özelliktir. Yani bağlantıya direkt ulaşılmaz ve bu Proxy vasıtası ile sayfaya erişim sağlanır. Ancak Proxy kullanımı, zaman zaman İnternet hızınızı yavaşlatabilir. Bu yüzden Maxthon Browser’da Proxy kapatmak mümkündür. Bu şekilde hızda da ciddi anlamda artış meydana gelecektir. Ayarlar sayfasına gelin ve Gelişmiş sekmesine tıklayın. Ardından Proxy Ayarları bölümünden Proksi yok seçeneğini işaretleyin. Hepsi bu…

AYRICA: Maxthon Browser’da Çoklu Sekme Kapatırken Uyarı Almak

Maxthon Browser’da Proxy Kapatma Nasıl Yapılır?