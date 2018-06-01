Birçok tarayıcı fare hareketlerini destekler. Böylelikle birçok işlemi daha hızlı yapabilirsiniz. Ancak bu önemli bir konu ile uğraşıyor iken, yanlışlıkla fare hareketi yapmak anlamına da gelebilir. Bu yüzden de fare hareketlerini kapatmak elzem oluyor. Maxthon Browser da fare hareketlerini destekleyen bir tarayıcı olup, dilerseniz Maxthon Browser’da fare hareketlerini kapatmak mümkündür. Aşağıdaki kolay adımları izleyerek, bu yönde bilgi edinebilir ve uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Maxthon Browser’da Kenar Çubuğu Gizlemek

Maxthon Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

Menü butonuna tıklayın.

Ayarlar bölümüne giriş yapın.

Hareketler ve Kısayollar sekmesine tıklayın.