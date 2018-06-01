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Maxthon Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:29 - Tarih: 19 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Maxthon Browser'da Fare Hareketlerini KapatmakBirçok tarayıcı fare hareketlerini destekler. Böylelikle birçok işlemi daha hızlı yapabilirsiniz. Ancak bu önemli bir konu ile uğraşıyor iken, yanlışlıkla fare hareketi yapmak anlamına da gelebilir. Bu yüzden de fare hareketlerini kapatmak elzem oluyor. Maxthon Browser da fare hareketlerini destekleyen bir tarayıcı olup, dilerseniz Maxthon Browser’da fare hareketlerini kapatmak mümkündür. Aşağıdaki kolay adımları izleyerek, bu yönde bilgi edinebilir ve uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Maxthon Browser’da Kenar Çubuğu Gizlemek

Maxthon Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

  • Menü butonuna tıklayın.

Maxthon Browser'da Fare Hareketlerini Kapatmak

  • Ayarlar bölümüne giriş yapın.

Maxthon Browser'da Fare Hareketlerini Kapatmak

  • Hareketler ve Kısayollar sekmesine tıklayın.

Maxthon Browser'da Fare Hareketlerini Kapatmak

  • Fare Hareketlerini etkinleştir seçeneğini boş bırakın.

Maxthon Browser'da Fare Hareketlerini Kapatmak

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