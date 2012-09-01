Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.022 yazıda 7.596 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Mark Zuckerberg’ün Harvard’a Kabul Edildiği An

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:02 - Tarih: 24 Mayıs 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Mark Zuckerbergün Harvarda Kabul Edildiği AnMark Zuckerberg. Forbes’e göre 61,9 milyar dolârlık serveti ile dünyanın en zengin genç insanlarından. Kendisi, 2004′de Facebook projesine odaklanmak için okulu bırakır ve işlerine konsantre olmaya başlar. Ancak biraz daha geriye gidelim ve şunu soralım. Kendisi Harvard’a nasıl kabul edildi? E-posta yolu ile kabul edildiğini öğrenen Mark’ın babası ise bu anı videoya alıyor. Babasının yüksek sevincine rağmen, Mark‘ın bu denli sakin bir tepki göstermesi ise oldukça ilginç.

Facebook’un sahibi ilgili videoyu kendi profilinde paylaşmış durumda. Dilerseniz o anlara geri dönelim ve daha Facebook’un olmadığı günlere şöyle bir göz atalım. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

Mark Zuckerberg’ün Harvard’a Kabul Edildiği Anın Videosu

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri