Mark Zuckerberg. Forbes’e göre 61,9 milyar dolârlık serveti ile dünyanın en zengin genç insanlarından. Kendisi, 2004′de Facebook projesine odaklanmak için okulu bırakır ve işlerine konsantre olmaya başlar. Ancak biraz daha geriye gidelim ve şunu soralım. Kendisi Harvard’a nasıl kabul edildi? E-posta yolu ile kabul edildiğini öğrenen Mark’ın babası ise bu anı videoya alıyor. Babasının yüksek sevincine rağmen, Mark‘ın bu denli sakin bir tepki göstermesi ise oldukça ilginç.

Facebook’un sahibi ilgili videoyu kendi profilinde paylaşmış durumda. Dilerseniz o anlara geri dönelim ve daha Facebook’un olmadığı günlere şöyle bir göz atalım. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

Mark Zuckerberg’ün Harvard’a Kabul Edildiği Anın Videosu