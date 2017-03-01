LG, 18:9 ekran oranına sahip 5,7 inç QHD+ ekranlı yeni amiral gemisi LG G6‘nın ülkemizdeki çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Ayrıca stoklarla sınırlı olarak ön siparişle LG G6 alındığında beraberinde LG Minibeam (PH 150) projektör de hediye olarak gelecek. 12 – 18 Nisan tarihleri arasında ön siparişe açılacağı ifade edilen akıllı telefon, 19 Nisan’dan itibaren de Türkiye’de satışa sunulacak. Astro Black, Ice Platinum ve Mystic White olarak üç farklı renk seçeneğine sahip olan LG G6′nın ülkemizdeki satış fiyatı ise 3.699 TL olarak duyuruldu.