Geçtiğimiz günlerde özellikle forumlarda LG G5 ile ilgili sorunların biriktiğini görmemizin ardından düşündük ki, LG G5 ile ilgili kapsamlı bir sorun yazısı yazmalıyız ve bunun ile ilgili olarak şu ana kadar en sık karşılaşılan 10, LG G5 sorunları ve çözümü yazısını sizin için derledik. Umarız, cihazınızı kullanırken hiçbir sorunla karşılaşmazsınız ancak olur da karşılaşırsanız cevabını bu yazımızdan bulabilir ya da sorununuzu aşağıdan bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz.

LG G serisinin özellikle kamera özelliği ile kullanıcıların gönlünü kazanan telefonu LG G5 bildiğiniz üzere çift kamera ile gelmiş ve 135 derecelik geniş açılı kamerası ile de büyük ilgi toplamıştı. Daha sonrasında hem fotoğraf çekmeyi sevenler hem de oyuncular (gamer) için Jason Statham’ın oynadığı oldukça başarılı bir reklam filmi de yayınlayınca, elbette cihaz uzun bir süre çok konuşulan akıllı telefonlar listesinde kaldı.

Ancak maalesef ki tüm bunlar cihazı mükemmel hale getirmiyor. Yine ısınma, bluetooth, ekran donmaları, parmak izi okuyucusu sorunları ile karşılaşıyoruz. Ancak LG G5′te karşılaşılan en büyük sorun sanırım ekran sorunu.

1-) LG G5 Ekran Sorunu ve Çözümü

Yukarıda da belirttiğim gibi kullanıcılar tarafından dünya genelinde LG G5 ile ilgili en sık karşılaşılan sorun maalesef ki ekran sorunu. Ancak sıradan ekran donması gibi bir sorun değil bu, cihaz ekranında renklerin oluşması için kullanılan ekran ışıklarının (backlight) istenilen rengi vermemesi sonucu yaşanan problem.

Örneğin ekranın beyaz olması gereken bir yerde arkadan siyah ışıkların yansıması gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcılar bu sorunu özellikle ekranın dış kenarlarında yaşadığını belirtmiş. Ayrıca bazı kullanıcılar da ekrana dokunduklarında, dokunulan bölgenin renginin değiştiğini bildirmiş.

Çözümü:

Maalesef bu sorun için cihazınıza yapabileceğiniz kişisel bir müdahale bulunmamaktadır. Eğer böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız, cihazınızın gerekli donanım değişikliklerinin yapabilmesi için servise götürmelisiniz. Ancak değişimden sonra cihazınızı iyice kontrol etmeden teslim almamanızı öneriyoruz.

2-) LG G5 Uygulamalar (Launcher – AppDrawer) Sorunu ve Çözümü

Kim ne derse dersin Android ve iOS her zaman diğerinin yeni geliştirdiği bir özelliği güncelleyerek kendi bünyesine dahil etmeye çalışıyor. Bunlardan biri de Android cihazlarda ana sayfanın alt kısmında yer alan “Uygulamalar” butonu.

Üzerine tıkladığımızda bizi, cihazın içerisindeki tüm uygulamaların yer aldığı ara yüze götürüyor. Fakat bildiğiniz gibi bu özellik iOS’ta yok ve belki de Android’i iOS’tan ayıran en keskin özellik.

Bu özelliği aktif eden Google’da artık yeni cihazlarında bir “Uygulamalar” ara yüzü bulundurmuyor ve uygulamalar ana sayfada klasörler altında geliyor. Bazı kullanıcılar bunu beğense de bazıları bu özelliği hiç sevmemiş diyebiliriz, çünkü bu özellik ile ilgili sorular oldukça artmış. İşte çözümümüz.

Çözümü:

Dilerseniz “Ayarlar >> Telefon Hakkında >> Güncelleme Merkezi >> Uygulama Güncellemeleri” menüsüne giderek “Ana Ekran Başlatıcı” uygulamasını güncelleyebilirsiniz. Böylece yeni sürümde kaldırılan bu özeliği de kaldırmış olacaksınız.

Diğer bir çözüm yolu eğer mevcut ise doğrudan Android sürümünü güncellemek.

Sonuncu çözümümüz ise üçüncü parti bir launcher uygulaması kullanmaktır. Bunun için Nova Launcher gibi uygulamaları indirebilirsiniz.

3-) LG G5 Hızlı Şarj Sorunu ve Çözümü

Kullanıcıların en çok sorun yaşadıkları bir diğer nokta ise hızlı şarj sorunu olmuş. İlk olarak hızlı şarj konusunda bilgi vermek istiyorum. Akıllı telefon üreticilerinin hızlı şarj desteği her telefon için aynı dakikada ve aynı oran şarja denk gelmez.

Bunlarda cihazınızda kullandığınız uygulamaların da etkisi büyüktür. Sürekli arka planda çalışan, mobil verisi, GPS’i açık, ekran parlaklığı en yüksekte olan bir cihaz ile hiçbir işlem yapmayan mobil verisi ekran parlaklığı kapalı olan bir cihaz elbette farlı sürelerde şarj olur.

Ancak buradaki vaat 30 – 35 dakika içerisinde %0 olan bir bataryayı %80′e getirmektir. Batarya dolum hızı %80′den sonra biraz daha yavaşlayabilir. Eğer kilit ekranı bildirimlerini kapatırsanız, cihazınızı şarja taktığınızda hızlı şarj dolumu animasyonunu görebilirsiniz. Eğer tüm bunlara rağmen hızlı şarjda sorun yaşıyorsanız, gelin çözüme birlikte bir göz atalım.

Çözümü:

İlk olarak şarj aletinizin adaptörünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekmekte. Bunu hızlı şarj ile şarj olan herhangi bir telefon ile deneyebilirsiniz ancak denedikten sonra hemen çıkarmalısınız, çünkü başka bir cihazla şarj edilmek telefonu bozabilir. Eğer adaptör düzgün bir şekilde çalışmıyorsa servise götürerek yenisini talep edebilirsiniz.

Cihazınızı şarj esnasında kullanmayın. Bu da şarj hızını yavaşlatacak ve bir süre sonra bataryanızı ya da şarj aletinizi bozacaktır.

Eğer orijinal şarj aletini kullanmıyor ya da farklı bir kablo kullanıyorsanız, şarj kablonuzun hızlı şarjı desteklediğine emin olun.

4-) LG G5 Batarya Sorunu ve Çözümü

Yapılan bazı geri bildirimlere ve LG G5 test sonuçlarına göre, cihazı ilk aldıkları günlerde kullanıcılar bataryanın çok hızlı boşaldığını belirtmişler, ancak yapılan araştırmalara göre ilk birkaç gün boyunca uygulama indirmeleri ve güncellemeler yapıldığı için bu durumun normal olduğu söylenmişti.

Asıl sorun cihazın bu ilk birkaç günün ardından hala bataryayı çok çabuk tüketmesinin ardından başlıyor. Eğer sizin de cihazınız bu ilk bir hafta sonrasına rağmen çok kısa süre içerisinde bataryanızı boşaltıyorsa gelin çözümleri birlikte gözden geçirelim.

Çözümü:

İlk olarak cihazınızı kendi orijinal şarj aletinizden başka bir cihazla şarj etmemeniz gerektiğini bilmelisiniz.

Cihazınızı şarjdayken kullanmamalı ve kısa sürelerde şarj edip biraz doldu diyerek çıkarıp, cihazı kullandıktan sonra tekrar şarja takmanın da sağlıksız olduğunu bilmelisiniz. En sağlıklı yol cihazınızı %100 olana kadar şarj etmek ve %10′dan aşağıya düşene kadar kullanmak ve bundan sonra şarja takmaktır. Böylece cihazın bataryası sürekli doldur – boşalt işlemi yapamayacağından daha uzun ömürlü olacaktır.

Bir diğer madde cihazınızı daima “Güç Tasarrufu” modunda kullanmaktır. Bunu bildirim çubuğundaki butonları kullanarak aktifleştirebilirsiniz.

Yine uzun süreli olarak aynı anda Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Mobil Veri gibi özellikleri de aktifleştirmek bataryanızın çok hızlı boşalmasına sebep olur. Gerekmediği sürece bunları kapalı tuttuğunuzdan emin olun.

Gerekmediği sürece ekran parlaklığınızı en düşük seviyede tutun.

Ekran kilidi ve duvar kağıdı için animasyonsuz, daha az renk içeren sade resimler tercih edin.

Uygulamalardan çıktıktan sonra bunları görev yöneticisinden sonlandırın.

Kullanmadığınız uygulamaları telefonunuzdan kaldırın.

Son olarak düzenli olarak pilinizi kontrol edin. Pilinizde şişme olup olmadığına bakın ve eğer bir şişme görürseniz bataryanızı muhakkak değiştirin.

5-) LG G5 Donma Sorunu ve Çözümü

LG G5’te karşılaşılan sorunlardan biri de donma sorunu. Özellikle cihaz üzerinde bir işlem yaparken cihazınız donuyor ya da ekrana tıkladığınızda cevap vermesi uzun sürüyor ise siz de bu sorunu yaşıyorsunuz demektir. Gelin çözümlere birlikte bakalım.

Çözümü:

Eğer cihazınız dondu ve işlem gerçekleştiremiyorsa güç tuşuna basın ve yeniden başlat seçeneğine dokunun, ancak ekranınız da dondu ve bu menüye erişemiyorsanız cihazınız kapanana kadar güç tuşuna basılı tutun ve cihaz kapandıktan sonra tekrar güç tuşunu kullanarak cihazı açın.

Eğer sorununuz tek seferlik değil de sürekli tekrarlanıyorsa Android sürümünüzün güncel olup olmadığını kontrol edin. Bunun için “Ayarlar >> Cihaz Hakkında >> Yazılım Güncellemesi” basamaklarını takip etmeniz yeterli.

Cihazınızdaki uygulamaların güncel olduğundan emin olun. Bunun için de Google Play’e girerek “Uygulamalarım” bölümünden yazılım güncellemelerini yapabilirsiniz.

Eğer tüm bunlara rağmen sorununuz düzelmediyse cihazınızı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

6-) LG G5 Bluetooth Sorunu ve Çözümü

LG G5 ile ilgili bildirilen sorunlardan bir diğeri de Bluetooth sorunu. Bunlar özellikle Bluetooth aksesuarlara ve arabalara bağlanırken yaşanmış sorunlardan oluşmaktadır. Sorun yaşayanların büyük bir kısmı tamamen bağlanamamış diğer bir kısmı ise bağlandıktan kısa bir süre sonra bağlantının kopması nedeniyle işlem yapamamış kullanıcılardan oluşmaktaydı. İşte sizin için derlediğimiz çözümler.

Çözümü:

“Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi >> Tümü / Hepsi” bölümüne giderek Bluetooth uygulamasını bulun, ardından içerisine girerek “Veriyi Sil” butonuna tıklayın ve cihazınızı yeniden başlatın. Sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edin.

Cihazınızın tüm Bluetooth aygıtları tarafından görüntülenebilir olduğundan emin olun, bunun için Bluetooth ayarlarına girerek ilgili seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Eğer tüm bunlara rağmen sorununuz giderilmiyorsa cihazınızı garanti kapsamında servise gönderebilirsiniz.

7-) LG G5 Isınma Sorunu ve Çözümü

İşlemcilerin boyutlarının büyümesi ile şarj ya da işlem gerçekleştirme esnasında, telefonlar oldukça ısınmaya başladı. Ancak biz bu ısınmaları normal derecelerde tanımlarken, gerçekten çok daha büyük boyutlarda ısınmalar da gerçekleşebiliyor.

Özellikle internetten indirme işlemlerinde ya da uygulama yüklemeleri esnasında yaşanan bu ısınmalar olmadık yerlerde ve büyük boyutlarda gerçekleşiyorsa, o zaman bir sorununuz var demektir. Gelin bu sorunların çözümlerine birlikte bakalım.

Çözümü:

Isınma iki şekilde gerçekleşebilir. Birincisi telefonunuz şarjdayken, ikincisi ise siz işlem gerçekleştirirken. Eğer cihazınız şarjdayken çok ısınıyorsa, bataryanız ya da şarj aletiniz bozulmuş olabilir. Bunun için orijinal şarj aletinizden başka cihaz kullanmayın. Eğer şarj aletiniz ısınmıyor sadece telefonunuz ısınıyorsa bataryanızı yenileyebilirsiniz.

Telefonunuzu şarjdayken kullanmamaya özen gösterin ve bu işlemi yaparken tüm uygulamaları sonlandırın. Eğer açık ise GPS, Mobil Veri ya da Wi-Fi bağlantılarını kapatın. Ekran parlaklığınızı düşürün ve öyle şarj edin.

Etkin uygulamalarınızı görev yöneticisinden sonlandırın, bazen uygulamalardan çıkmanız onların kapandığı anlamına gelmez.

Ekran parlaklığınızı düşük seviyede tutun. Aynı anda birden fazla işlem yapmamaya özen gösterin.

Cihazınızı düzenli olarak kapatın. Haftada 5 dakikalığına cihazınızı kapatarak dinlenmesini sağlayın.

Bataryanızın şişip şişmediğini kontrol edin. Eğer şişme mevcut ise en kısa sürede bataryanızı yenileyin.

Eğer tüm bunlara rağmen cihazınız hala aşırı şekilde ısınıyor ise donanımsal bir problem olabilir. Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ya da garanti kapsamında onarılmasını sağlayabilirsiniz.

8-) LG G5 Parmak İzi Okuyucu Sorunu ve Çözümü

Bildirilen bazı sorunlara göre kullanıcılar parmak izi okuyucusuyla ekran kilidini açarken bazı sorunlar yaşamışlar. Yapılan araştırmalara göre sorunların büyük bir çoğunluğu telefon kılıflarından kaynaklanırken, ufak bir kısmı ise parmak izinin yanlış açılalarla kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. Gelin sizler için derlediğimiz çözümleri birlikte inceleyelim.

Çözümü:

İlk olarak telefon kılıfınızın, parmak izinizin doğru okunup okunmadığını etkilediğini öğrenmek için telefon kılıfınızı çıkararak parmak izinizi okutunuz. Eğer ekran kilidiniz sorunsuz bir şekilde açılıyorsa parmak izi tarayıcınızı etkilemeyecek şekilde bir telefon kılıfı almanızı öneriyoruz.

Eğer telefon kılıfını çıkarmanıza rağmen parmak izi tarayıcısı doğru şekilde çalışmıyorsa, telefon kılıfınız ile birlikte cihazı elinizde her gün kullandığınız pozisyonda tutarak parmak izinizi yeniden kaydetmelisiniz.

Eğer sorununuz tüm bunlara rağmen çözülmüyorsa parmak izi tarayıcınızda donanımsal bir hata olabilir. Bunun için servisinize götürmenizi öneririz.

9-) LG G5 Kamera Sorunu ve Çözümü

Kullanıcıların geri bildirimlerine göre LG G5 kamerası belirli bir süre kullanıldıktan sonra ani bir şekilde kamera durduruldu hatası vererek, kapanıyormuş. Özellikle kamerası ile gündeme gelen bir cihaz için kullanıcıları büyük bir hayal kırıklığına uğratan bu sorunun çözümünü sizler için araştırdık.

Çözümü:

İlk olarak sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğunu öğrenmek için üçüncü parti bir kamera uygulaması indirmenizi öneriyoruz. Böylece sorunun sizin kamera uygulamanızdan mı yoksa doğrudan kameranızdan mı olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer indirdiğiniz uygulama üzerinden de fotoğraf çekmeye çalıştığınızda kameranız hata veriyorsa sorun büyük ihtimalle donanımsaldır. Ancak indirdiğiniz uygulama ile fotoğraf çekebiliyor, telefonunuzdaki kamera uygulaması ile çekemiyorsanız sorun telefonunuzun kamera uygulamasındadır. Eğer sorun kamerada ise cihazınızı servisinize göndermenizi öneriyoruz. Ancak sorun kamerada değil de kamera uygulamasındaysa aşağıdaki adımlardan devam edebilirsiniz.

“Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi >> Hepsi/Tümü” bölümüne giderek “Kamera” uygulamasını bulunuz. Uygulamanın içine girerek “Veriyi Sil” butonuna tıklayınız. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.

Eğer tüm bu işlemlere rağmen sorununuz düzelmediyse cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

10-) LG G5 İnternet Sorunu ve Çözümü

LG G5 ile ilgili sorunlarda bahsedilen en önemli sorunlardan biri de “LG G5 internete bağlanmıyor” sorunudur. Aslında bu sorun, günümüzde pek çok akıllı telefonda meydana gelse de LG G5′lerde daha çok internet hızının birden düşmesi ve ardından bağlantının tamamen kopması şeklinde meydana geliyor. Sizin için derlediğimiz çözümler şöyle;

Çözümü:

“Ayarlar >> Wi-Fi” bölümüne giderek bağlı olduğunuz ya da bağlantı kurmak istediğiniz Wi-Fi noktasının üzerine tıklayın. Ardından açılan pencereden “Unut” butonuna tıklayarak, bağlanmak istediğiniz cihazın şifre bilgilerini unuttuktan sonra tekrardan bağlanmayı deneyiniz. Eğer bu sorun birkaç kez daha tekrar ederse aşağıdaki adıma geçebilirsiniz.

“Ayarlar >> Uygulama Yöneticisi >> Hepsi/Tümü” bölümüne giderek, “Wi-Fi” uygulamasını bulunuz. Uygulamanın içerisinde girerek “Veriyi Sil” butonuna bastıktan sonra cihazınızı yeniden başlatınız.

Eğer tüm bu işlemlere rağmen sorununuz çözülmezse cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ya da servise gönderebilirsiniz.

LG G5′e Ayarlar Bölümünden Nasıl Reset Atılır?

Akıllı telefonunuzda “ Ayarlar “ı açın.

“ı açın. “ Yedekle ve Sıfırla >> Fabrika Ayarlarına Sıfırla ” yolunu izleyin.

“ ” yolunu izleyin. Daha sonra aşağıda yer alan ” Cihazı Sıfırla “ seçeneğini seçin.

“ seçeneğini seçin. Gelen ekranda “Tümünü Sil” butonuna tıklayın ve cihazınızın ayarlarınızı sıfırlamasını bekleyin. Bu işlemden sonra cihazınız sıfırlanacaktır.

LG G5′e Arayüzden Nasıl Reset Atılır?

Akıllı telefonunuzu kapatın. Kapanmıyorsa bataryayı çıkarıp, takın.

Telefonunuzun ses kısma ve power tuşuna basılı tutarak ( Logo gelinceye kadar bırakmayın ) telefonunuzu açın.

) telefonunuzu açın. LG logosu gelince ses kısma düğmesine basılı tutmaya devam ederek, parmağınızı power düğmesinden çekip tekrar basın.

Karşınıza gelen “System Recovery” menüsünde yer alan “Factory Data Reset” seçeneğini seçin. Ses kısma ve açma düğmeleri ile yukarı aşağı hareket edebilirsiniz. Seçmek için de power tuşunu kullanabilirsiniz.

Karşınıza çıkan talimatlarda “Yes” seçeneğini seçerek onaylayın. Bu işlemlerden sonra telefonunuz formatlanacaktır.

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