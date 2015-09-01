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Lenovo’dan Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon: Vibe B

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:39 - Tarih: 11 Mart 2017 - Yorum: 0
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Lenovodan Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon: Vibe BLenovo, uygun fiyatlı giriş seviyesi akıllı telefonları arasına yeni bir üye daha ekledi. Lenovo Vibe B adıyla görücüye çıkarılan akıllı telefon, 4,5 inç büyüklüğünde FWVGA ekrana sahip. Ayrıca MediaTek MT6735M işlemcisinden ve 1 GB RAM belleğinden gücünü alan Vibe B, microSD kart desteği ile 32 GB’a kadar artırılabilen 8 GB dahili depolama alanı, 5 megapiksel arka – 2 megapiksel ön kamera ve 2.000 mAh batarya ile donatılmış. Ek olarak, 132.5 x 66 x 9.9 milimetre boyutlarındaki giriş seviyesi akıllı telefonun Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile geleceği ifade ediliyor.

Lenovodan Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon: Vibe B

Öncelikle Hindistan için satışa sunulacak olan akıllı telefonun diğer ülkelere geleceği ise henüz açıklanmadı. Lenovo Vibe B, Hindistan için 5,799 Hindistan rupisi (yaklaşık 87 dolar) fiyat etiketiyle çıkışını yapacak.

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