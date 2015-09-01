Lenovo, uygun fiyatlı giriş seviyesi akıllı telefonları arasına yeni bir üye daha ekledi. Lenovo Vibe B adıyla görücüye çıkarılan akıllı telefon, 4,5 inç büyüklüğünde FWVGA ekrana sahip. Ayrıca MediaTek MT6735M işlemcisinden ve 1 GB RAM belleğinden gücünü alan Vibe B, microSD kart desteği ile 32 GB’a kadar artırılabilen 8 GB dahili depolama alanı, 5 megapiksel arka – 2 megapiksel ön kamera ve 2.000 mAh batarya ile donatılmış. Ek olarak, 132.5 x 66 x 9.9 milimetre boyutlarındaki giriş seviyesi akıllı telefonun Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile geleceği ifade ediliyor.

Öncelikle Hindistan için satışa sunulacak olan akıllı telefonun diğer ülkelere geleceği ise henüz açıklanmadı. Lenovo Vibe B, Hindistan için 5,799 Hindistan rupisi (yaklaşık 87 dolar) fiyat etiketiyle çıkışını yapacak.