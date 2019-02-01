Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold Nihayet Geldi (Video)

Samsung‘un katlanabilir telefon duyuracağı duyulduktan sonra merakla beklenen ürün nihayet tanıtıldı. Galaxy F olarak da tanınan katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold, Unpacked etkinliği kapsamında karşımıza çıktı. Firmanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold, bu özelliği için özel geliştirilen ekran ve menteşe sistemiyle geliyor. Bu sayede de telefon açıldığı zaman bir kat izi bulunmuyor ve sizi, 7.3 inç boyutlarında ve 1536×2152 piksel çözünürlüğünde bir ekran karşılıyor. Telefonun dış yüzeyinde ise 4.6 inçlik ve 840×1960 çözünürlüklü bir ekran daha yer alıyor. Her iki ekranın piksel yoğunluk değerinin de 420 ppi olduğunu belirtelim.

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Samsung Galaxy Fold Özellikleri ve Fiyatı

Infinity Flex sistemi üzerine kurulu olan ve gücünü Snapdragon 855 işlemcisi ile 12 GB LPDDR4x RAM belleğinden alan akıllı telefon, microSD kart desteği bulunmamakla birlikte 512 GB UFS3.0 depolama birimi ve hem kablolu hem de kablosuz olarak hızlı şarj destekli 4.380 mAh bataryası ile geliyor.

Kamera tarafına baktığımızda; telefonun kapak kamerasında 10 MP f/2.2 diyafram açıklıklı sensör bulunuyor. Arka tarafında 16 MP f/2.2 diyafram açıklıklı ultra geniş açılı lens – 12 MP f/1.5 – f/2.5 değişken diyafram açıklıklı geniş açılı lens ve 12 MP f/2.4 diyafram açıklıklı telefoto lens yer alıyor.

Telefonun ön kamerası ise 10 MP f/2.2 diyafram açıklıklı ana lens ile 8 MP f/1.9 diyafram açıklığa sahip derinlik sensörüyle karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Fold Fiyatı Ne Kadar?

Avrupa üzerinde 26 Nisan’dan itibaren satışlarına başlanacağı söylenen Samsung Galaxy Fold‘un ülkemize yılın ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Android 9.0 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan akıllı telefonun açıklanan fiyatı ise 1980 dolar.

Akıllı telefon için paylaşılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Samsung Galaxy Fold Video