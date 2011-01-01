iPhone telefonunuzun ana ekran yerleşimini istediğinizi göre kişiselleştirebilirsiniz. Bu zaman alıcı işlemi ilerleyen zamanlarda tekrar fabrika çıkışı olduğu gibi ilk görünümüne getirmek isterseniz bunun basit bir yolu var. Zaman ayırarak ilk aldığınız gibi ana ekran yerleşimini yapmak isteseniz çok vakit geçebilir, neyse ki sıfırlama seçenekleri içerisinde bunu tek tıkla halledebilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

iPhone’da Ana Ekran Sıfırlama

“Ayarlar >> Genel >> Sıfırla” adımlarını takip edin

Karşınıza gelen ekranda “Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla” seçeneğine tıklayın.

Ardından karşınıza gelen onaylama penceresinde tekrar “Ana ekranı sıfırla” seçeneğine dokunarak işlemi onaylayın.

Bu basit adımlardan sonra akıllı telefonunuz yeniden başlayacak ve ekran görünümünüz fabrika ayarlarına dönecektir. Uygulama verilerinizde veya kayıtlı verilerde herhangi bir silinme olmayacaktır.