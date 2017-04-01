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iPhone X’in Türkiye Satış Tarihi Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:00 - Tarih: 07 Kasım 2017 - Yorum: 0
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iPhone Xin Türkiye Satış Tarihi AçıklandıApple‘ın gündemden düşmeyen yeni akıllı telefonu iPhone X‘in ülkemizdeki satış tarihi nihayet belli oldu. Fiyat olarak bir değişiklik olmayan akıllı telefon, 64 GB’lık versiyon olarak 6.099 TL, 256 GB’lık versiyon olarak da 6.900 TL fiyat etiketi ile gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek. Ülkemiz ile birlikte Arnavutluk, Bosna, Kamboçya, Kosova, Makau, Makedonya, Malezya, Karadağ, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Tayland’da da satışa sunulacak olan yeni nesil iPhone X, 24 Kasım tarihinde raflardaki yerini alacak.

iPhone Xin Türkiye Satış Tarihi Açıklandı

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